Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Gleich zweimal musste Schlagerstar Helene Fischer ein auf dem Freigelände Talstation Schlossalmbahn in Bad Hofgastein geplantes Konzert aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Am 8. April 2022 soll das Versäumte nun endlich nachgeholt werden. Das Vorprogramm wird Chart-Stürmerin Melissa Naschenweng bestreiten. Und die zweite gute Nachricht: Obgleich die im Vorjahr erworbenen Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten, sind noch Tickets aller Preiskategorien erhältlich!

Zuletzt ist es um den Superstar des deutschsprachigen Schlagers ruhig geworden. Umso lauter brodelt die Gerüchteküche. Angeblich soll Helene Fischer an einem neuen Album arbeiten. Höchste Zeit wäre es, denn ihr letztes Studioalbum ist vor mittlerweile vier Jahren erschienen. Doch was an den Gerüchten wirklich dran ist und ob es im kommenden Jahr eine Live-Tour der Schlagerqueen geben wird, dazu gibt es bislang keine bestätigten Informationen.