Nach vier Jahren Pause wird Schlagerstar Helene Fischer am 20. August 2022 erstmals wieder mit einem Live-Konzert in Deutschland zu erleben sein. Zwar soll es bei diesem einen Auftritt in ihrer Heimat bleiben, doch der könnte es in sich haben.

Geplant ist ein Open-Air-Event auf dem Gelände der Messe München vor 150.000 Zuschauern - und das sind mehr als doppelt so viele wie bei ihren Stadion-Konzerten.



Selbst für Superstar Helene Fischer ist das in München geplante Event ein echter Superlativ. Noch nie hat die Sängerin vor so vielen Menschen auf einmal gespielt. Eine Solo-Show in dieser Größenordnung hat es in Deutschland überhaupt noch nicht gegeben.