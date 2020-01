Was eine Sensation, ein Konzert von und mit Helene Fischer in der Stadtkirche Jena - und das, obgleich der Superstar des deutschen Schlagers gerade pausiert. Eine Meldung, die bei so manchem Fischer-Fan für Schnappatmung gesorgt haben mag. Wahr ist sie dennoch nicht, sondern Resultat einer Verwechslung, wie Pfarrer Johannes Bilz gegenüber MDR THÜRINGEN klargestellt hat.