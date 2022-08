Eine 150 Meter lange und 30 Meter hohe Bühne mit gleich zwei Laufstegen - und ein Kran, der die Königin des deutschen Schlagers über den Köpfen ihrer Fans schweben lässt. Beim einzigen Konzert, das Helene Fischer in diesem Jahr in Deutschland gibt, haben die Veranstalter weder Kosten noch Mühen gescheut.



Für rund 130.000 Gäste ist das Mega-Event auf dem Messegelände in München-Riem konzipiert und der veranstaltenden Leutgeb Entertainment Group zufolge bis auf den letzten Platz ausverkauft. Läuft alles nach Plan, wird es das bislang größte Konzert einer Solo-Künstlerin in Deutschland.



Helene Fischer bricht damit ihre eigenen Rekorde. Auf ihren bereits als gigantisch wahrgenommenen Stadion-Konzerten performte die Schlagersängerin vor einem etwa halb so großen Publikum.

Für das Konzert auf der Münchner Messe wurde eine gigantische Bühne aufgebaut. Bildrechte: IMAGO/Smith

Dauerregen, Starkregen, Gewitter: Wird das Konzert bei schlechtem Wetter abgesagt?

Was kurz vor dem Open Air große Sorgen bereitet, ist das Wetter. Folgt man den aktuellen Prognosen, könnte es für die rund 130.000 Besucher nass werden.



Der Deutsche Wetter Dienst (DWD) kündigt für Freitag und Samstag Dauerregen, Starkregen und vereinzelte Unwetter an. Für den Samstagabend prognostiziert der DWD 5-10 Liter Regen pro Quadratmeter. Mit einem Gewitter soll ab dem Nachmittag zu rechnen sein.



Dem Veranstalter zufolge soll das Helene-Fischer-Konzert auch bei Regen stattfinden. Eine Absage gebe es nur, wenn die städtischen Behörden dies anordnen würden. Da Regenschirme auf dem Gelände nicht erlaubt sind, sollten sich die Besucher mit Regenjacken und -ponchos eindecken. Die soll es vereinzelt auch an Ständen vor Ort zu kaufen geben.



Auch festes Schuhwerk könnte von Vorteil sein. Große Teile des Konzertgeländes sind nicht asphaltiert und die einzelnen Laufwege sind weit.



Sollte es zu schweren Unwettern oder Gewittern kommen, muss das komplette Gelände evakuiert werden. Für diesen Fall wird vor Konzertbeginn ein Sicherheitsvideo mit genauen Hinweisen zu den Verhaltensregeln auf den LED-Wänden abgespielt.

Wer, was, wann, wo?

Für die Besucher wird das Veranstaltungs- bzw. Erlebnisgelände auf der Messe München bereits um 12:00 Uhr geöffnet. Wer ein Early-Entry-Ticket erworben hat, kann von dort aus um 14:00 Uhr das Konzertgelände betreten. Alle anderen müssen sich bis 16:00 Uhr gedulden.



Ab 20:00 Uhr soll Helene Fischer ihren Mega-Gig starten, der bis etwa 22:30 Uhr andauern wird. Ob davor eine Vorband den Gästen die Wartezeit verkürzt, ist nicht bekannt. Im Netz wird über eine Überraschung für die Fans spekuliert.



Eine zunächst angekündigte Aftershow-Party, zu der ein zusätzliches Ticket hätte erworben werden müssen, ist bereits im Juni abgesagt worden. Helene Fischer hätte daran aber sowieso nicht teilgenommen.

Pyrotechnik und Laser sind beim Helene-Fischer-Konzert nur auf der Bühne gestattet. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Was darf man mitbringen, was muss zuhause bleiben?

Bei rund 130.000 Besuchern sind die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Erlebnis- und Konzertgelände streng. Für den privaten Gebrauch zu fotografieren ist natürlich erlaubt. Professionelles Kamera-Equipment muss jedoch zuhause bleiben. Ebenso GoPros, Selfiesticks, Tablets, Aufzeichnungsgeräte, Laserpointer oder Powerbanks.



"Crowd-Surfen" oder das Abbrennen von Feuerwerkskörpern - wie Bengalos sind auf dem Gelände strengsten untersagt. Pyro wird es also allenfalls auf der Bühne geben. Wer sich nicht daran hält, muss gehen und kann nicht am Konzert teilnehmen.



Außerdem verboten sind:

Flaschen, Becher, Dosen, Tetrapacks und Speisen

Fahrräder, Helme und Kinderwagen

Waffen, gefährliche Gegenstände

Drogen

Elektrische/Akkustistische Lärmgeräte

Nietengürtel, Ketten, Ketten an Brieftaschen

Inline Skates, Rollschuhe und Skateboards

Werbe- und Propagandamaterial

Stühle, Stitzmöbel, Sitzgelegenheiten

Gasflaschen, Sprühdosen

Aufs Konzert mitbringen darf man kleine Handtaschen und Rucksäcke bis zu einer Größe von Din A4, kleine Gürtel- und Bauchtaschen, Schlüssel, Handys, Portemonnaie und kleine Tuben Desinfektionsmittel.

Anreise mit dem Auto