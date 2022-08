Bei rund 130.000 Besuchern sind die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Erlebnis- und Konzertgelände streng. Für den privaten Gebrauch zu fotografieren ist natürlich erlaubt. Professionelles Kamera-Equipment muss jedoch zuhause bleiben. Ebenso GoPros, Selfiesticks, Tablets, Aufzeichnungsgeräte, Laserpointer oder Powerbanks. "Crowd-Surfen" oder das Abbrennen von Feuerwerkskörpern - wie Bengalos sind auf dem Gelände strengsten untersagt. Pyro wird es also allenfalls auf der Bühne geben. Wer sich nicht daran hält, muss gehen und kann nicht am Konzert teilnehmen. Außerdem verboten sind:

Wer mit dem Auto anreisen möchte, muss sich auf einen langen Weg vom Parkplatz zur Messe einstellen. Eine direkte Zufahrt auf das Gelände gibt es nicht.



Dafür stellt der Veranstalter verschiedene kostenlose Parkplätze in der ganzen Stadt zur Verfügung. Die Konzertbesucher können ihre Autos unter anderem am Flughafen München, an der Arena in Fröttmaning, im Parkhaus vom Volksfestplatz in Unterföhring oder in der Heimstettener Straße abstellen.



Von dort werden die Gäste mit Shuttle-Bussen zum Veranstaltungsgelände oder zu einer S-Bahn-Station gebracht. Auch mit der U-Bahn ist das Messeglände Riem erreichbar.