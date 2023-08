Helene Fischer hat erstmals nach ihrem Unfall am Trapez beim Konzert in Hannover wieder ein Konzert gegeben. Sie trat am Wochenende (19. August) als Überraschungsgast bei einem Firmenevent in Gütersloh auf. Und dabei überraschte die 39-Jährige ihre Fans gleich doppelt!



Sie offenbarte die bleibende Erinnerung im Gesicht an den Trapez-Unfall. Auf ihrem Nasenrücken war eine kleine Narbe zu erkennen gewesen. An diese Stelle war ihr das Turngerät heftig ins Gesicht geknallt, dass sogar Blut über ihr Gesicht strömte und sie ins Krankenhaus musste.