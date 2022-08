Lange mussten die Fans auf dem Gelände der Messe München-Riem bangen: Kann das einzige Konzert, das Helene Fischer in diesem Jahr in Deutschland gibt, überhaupt stattfinden? Zunächst schien das Wetter der Schlager-Königin einen Strich durch die Rechnung zu machen. Kurz vor Beginn der Show dann die Entwarnung: Kein geringerer als Helenes Ex-Freund Florian Silbereisen tritt vor die 130.000 wartenden Menschen und spricht die erlösenden Worte.

20:07 Uhr war es schließlich soweit: Trotz Regens betrat Helene Fischer die Bühne, begrüßt die wartenden Fans mit ihrem Hit "Genau dieses Gefühl". Die Kulisse dazu hätte passender nicht sein können.



Links ein Regenbogen am Himmel, rechts der Sonnenuntergang, dazu reichlich Pyrotechnik und silberfarbene Laser-Strahlen. Und schon schwebte die Schlagerkönigin an einem Drahtseil über die Bühne - und die Köpfe ihrer Gäste.



"Ich bin rausgekommen und mein Herz zerspringt in alle Teile. Das ist es, was ich so vermisst habe", richtet sie im Anschluss ihre ersten Worte an die Besucher - und bedankt sich für das lange Ausharren im Regen.