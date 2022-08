20:07 Uhr war es schließlich soweit: Trotz Regens betrat Helene Fischer die Bühne, begrüßt die wartenden Fans mit ihrem Hit "Genau dieses Gefühl". Die Kulisse dazu hätte passender nicht sein können.



Links ein Regenbogen am Himmel, rechts der Sonnenuntergang, dazu reichlich Pyrotechnik und silberfarbene Laser-Strahlen. Und schon schwebte die Schlagerkönigin an einem Drahtseil über die Bühne - und die Köpfe ihrer Gäste.



"Ich bin rausgekommen und mein Herz zerspringt in alle Teile. Das ist es, was ich so vermisst habe", richtet sie im Anschluss ihre ersten Worte an die Besucher - und bedankt sich für das lange Ausharren im Regen.