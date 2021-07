Moment mal, 5. August? Das ist Helene Fischers Geburtstag, in diesem Jahr ihr 37ster. Ein Kreis in hoffnungsvollem Orange - etwa die Ankündigung eines neuen Albums?



Höchste Zeit wär's - zumal seit Monaten darüber gemunkelt wird. Helenes letztes Studioalbum ist im Jahr 2016 erschienen. Ein Nachfolger sollte bereits für 2020 geplant gewesen sein. Doch dann kam die Corona-Pandemie und bremste selbst den Superstar des deutschsprachigen Schlagers aus. Nun ein orangefarbener Kreis als erster Lichtblick am Horizont?



Bis zu ihrem Ehrentag werden wir uns wohl noch gedulden müssen. Doch dann könnte es ein dickes Geschenk geben - nicht nur für Helene Fischer, sondern vor allem für ihre Fans.