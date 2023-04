Ob am Boden, mit Feuer, Wasser oder in der Luft - Helene Fischer hat zum Auftakt ihrer Tour kein Element ausgelassen, um ihr Publikum zu begeistern. Am Dienstagabend hat die Sängerin ihre Megatour vor 12.000 Besuchern in der Barclays-Arena in Hamburg gestartet. Der Rippenbruch scheint ausgestanden! Helene Fischer zeigte sich gewohnt professionell und gutgelaunt auf der Bühne. Bildrechte: dpa

Dabei verzauberte sie ihre Fans nicht nur gesanglich, sondern auch mit mehreren Outfit-Wechseln, künstlichem Regen, Feuerring, waghalsigen Akrobatikeinlagen und einer ganz besonderen Liebes-Überraschung. Für den Auftritt hatte die 38-Jährige wie gewohnt ein großes Team an ihrer Seite. Neben ihren Tänzerinnen und Tänzern sorgte sie an dem Abend mit dem Akrobatik-Team von "Cirque du Soleil" für berauschende Momente. Nicht nur Helene Fischer kommt bei ihrer Show ordentlich ins Schwitzen! Auch die Tänzerinnen und Tänzer sind im Powermodus. Bildrechte: dpa

Erste Tour nach 4 Jahren Pause

Dass der Abend nicht nur für die anwesenden Fans ein ganz besonderer war, hat Helene Fischer gleich nach den ersten Liedern deutlich gemacht:

Es ist ein hochemotionaler Abend für uns heute. Helene Fischer

Das Team habe in den vergangenen Monaten sehr intensiv für die große "Rausch"-Tour geprobt. Die erfolgreiche Musikerin war zuletzt 2018 auf Tournee und kehrte erst im vergangenen Jahr nach einer Babypause für ein Megakonzert vor etwa 130.000 Fans in München auf die Bühne zurück. Aufwendige Akrobatikeinlagen und mehrere Outfits - für ihre große "Rausch"-Tour hat sich Helene Fischer mit ihrem Team eine spektakuläre Bühnenshow einfallen lassen. Bildrechte: dpa

Fans sollen sich "keine Sorgen" machen

Ursprünglich war der Auftakt der langen Tour mit 71 Konzerten am 21. März in Bremen geplant. Doch weil sich Helene Fischer bei einer akrobatischen Probe eine Rippenfraktur zugezogen hatte, mussten die Konzerte kurzfristig abgesagt werden. Weil einige Fans offenbar Sorge hatten, dass die Verletzung Auswirkung auf die Show haben könnte, richtete sich Helene Fischer mit beruhigenden Worten an die Zuschauer:

Macht euch keine Sorgen um mich. Denn mir geht es fantastisch. Die Ärzte haben mir grünes Licht gegeben. Heute kann mich nichts mehr aufhalten. Ich bin nicht leichtsinnig, aber ich hab einfach Bock auf heute Abend. Helene Fischer

Insgesamt drei Stunden lang haben Helene Fischer und ihr Team auf der Bühne das Publikum begeistert. Bildrechte: dpa

Liebesglück in der Luft

Der romantischste Moment der Show war wohl aber der gemeinsame Auftritt mit ihrem Partner Thomas Seitel! Die beiden turnten zum von ihr selbst geschriebenen Lied "Hand in Hand" elegant, wagemutig und verliebt an Bändern in der Luft. Ein paar tiefe Blicke und liebevolle Umarmungen später ging das Paar dann Hand in Hand von der Bühne. Helene Fischer zeigte sich allein und auch mit ihrem Partner Thomas Seitel wagemutig in der Luft. Bildrechte: dpa

"Rausch"-Tour in 15 Städten

Mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern gehört Helene Fischer zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas. Bis zum Tourende Anfang Oktober wird die Sängerin mit ihrem Team unter anderem in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, Arnheim, München und Frankfurt am Main meist sogar gleich an mehreren Tagen auf der Bühne zu sehen sein.