Kennengelernt haben sich Robbie Williams und Helene Fischer bereits zur ECHO-Verleihung 2013. Bei der BAMBI-Verleihung im selben Jahr kam es zu einem Wiedersehen. Schon damals war über ein Duett der beiden Show-Größen spekuliert worden. Denn sprach man die Künstler aufeinander an, fanden sie stets lobende Worte füreinander. Doch ein gemeinsames Duett? Pustekuchen! Dafür nominierte Helene Fischer Robbie Williams ein Jahr später für eine "Ice Bucket Challenge" ...

Präsentiert deutsche und englischsprachige Weihnachts-Klassiker: Helene Fischer Bildrechte: Universal Music

Eine passendere deutschsprachige Gesangspartnerin als Helene Fischer hätte Robbie Williams für ein Weihnachts-Duett kaum finden können. Seit Jahren gehört Fischers legendäres Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtfeiertag zum Weihnachtskanon im deutschen Fernsehen. Ihr Album "Weihnachten", eingespielt mit dem Royal Philharmonic Orchestra und zahlreichen nationalen und internationalen Topstars fehlt in kaum einem deutschen Haushalt. Ob nach Plácido Domingo, Xavier Naidoo und Andrea Bocelli in diesem Jahr Robbie Williams einer ihrer prominenten Duett-Partner sein wird? Lassen wir uns überraschen!