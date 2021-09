Was ist dran an den Medienberichten, die sich aktuell wie ein Lauffeuer verbreiten? Ihnen zufolge soll Helene Fischer, Deutschlands erfolgreichster Schlagerstar, schwanger sein. Für sie und ihren Lebensgefährten Thomas Seitel wäre es das erste gemeinsame Kind. Eine Bestätigung der süßen Gerüchte seitens Helene Fischer oder ihres Managements gibt es bislang nicht.

Gestreut worden sind die Baby-News von BILD.DE. Dort will man aus "dem allerengsten Umfeld" der Sängerin von der Schwangerschaft erfahren haben. Demnach soll Helene Fischer aktuell im vierten Monat schwanger sein und das "absolute Wunschkind" im Februar oder März 2022 das Licht der Welt erblicken.

Was für eine Schwangerschaft der Sängerin spricht: Obgleich Mitte Oktober Helene Fischers neues Studioalbum erscheint, plant die Künstlerin erst im Jahr 2023 damit auf Tour zu gehen. Für das kommende Jahr ist lediglich ein einziger Live-Auftritt in Deutschland geplant: ein Mega-Open-Air vor 150.000 Zuschauern in München im August.