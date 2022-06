Wie "Bild" eigenen Angaben zufolge exklusiv berichtet, soll Helene Fischer am 23. Juli in Florian Silbereisens Schlagershow "Das große Schlagercomeback 2022" live zu erleben sein.



Stattfinden soll die Live-Show auf der Leipziger Messe - und zeitgleich im Ersten übertragen werden. Für den Auftritt der beliebtesten Schlagersängerin Deutschlands sollen keine Mühen gescheut werden.



Neben einer gigantischen Bühne sind den Berichten zufolge Wasser-Fontänen, Pyro-Effekten und eine große Show-Treppe für Helenes Auftritt geplant. Zuletzt war das einstige Schlager-Traumpaar im Jahr 2019 gemeinsam in einer TV-Show zu erleben.