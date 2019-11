MIt einem Liebescomeback der einstigen Turteltauben wird in naher Zukunft wohl trotzdem nicht zu rechnen sein. Denn: Helene Fischer ist vergeben. Das betonte sie in einem unauffälligen Nebensatz auch bei ihrem Überraschungsbesuch in der Dortmunder Westfalenhalle. Angesprochen auf ihre Auszeit lässte sie Florian und das Publikum wissen:

Ich hab ja jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit gehabt und habe zu Hause schön in Erinnerungen geschwelgt. Und hab da meiner Familie und auch Thomas so ein bisschen gezeigt, wo ich eigentlich herkomme.

Bereits am Abend der TV-Ausstrahlung des SCHLAGERBOOOM fragten sich die Fans in den Sozialen Netzwerken: War das jetzt wirklich echt? Ist es möglich, dass ein Showmaster vom Format eines Florian Silbereisen tatsächlich NICHT über jedes Detail der von ihm moderierten Show Bescheid weiß? Florian Silbereisen beteuerte bereits vor laufender Kamera: "Ich habe gar nichts geahnt. Etwas Schöneres kann es für mich und die Fans nicht geben." Vorab soll ihm Helene per WhatsApp geschrieben haben, dass sie weit weg sei und in der Show nicht auftreten könne. Auch seine Tränen sprechen dafür, dass Florian im Vorfeld tatsächlich nicht eingeweiht worden war.