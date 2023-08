Anlass war Helene Fischers 39. Geburtstag am 5. August. "Happy Birthday an diesen schönen Menschen", schrieb Michelle Renee Derstine zu dem Foto, welches sie in ihrer Instagram-Story teilte. Die Aufnahme ist offenbar während der laufenden Tournee in diesem Jahr aufgenommen worden. Für ihre "Rausch"-Tour arbeitet Helene Fischer eng mit Akrobaten des Cirque du Soleil zusammen.

Spannend die Frage, ob Helene und Thomas von dem Post wussten. Bei Künstlern ist es nicht unüblich, dass sich Crew-Mitglieder das Einverständnis einholen müssen, wenn sie private Fotos und Backstage-Impressionen auf Social-Media-Kanälen posten wollen.



Hat Helene also ihr Ok gegeben? Oder ist der Schnappschuss unfreiwillig an die Öffentlichkeit geraten? So oder so: Helene Fischers Fans freut es. Das Bild geht auf Instagram viral und wird von zahlreichen Fanseiten geteilt.