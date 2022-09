Helene Fischer live zu erleben - für ihre Fans ist das ein ganz besonderes Erlebnis. In diesem Jahr hatten sie in Deutschland dafür nur eine einzige Gelegenheit. Am 20. August spielte Helene Fischer in München vor 130.000 Fans - und stellte damit einen neuen Rekord auf.



Im kommenden Jahr will die Sängerin nach Corona- und Babypause nun wieder auf Tour gehen. Ihrem Publikum soll das eine Auszeit vom aktuell nicht ganz einfachen Alltag bescheren.

Gerade in Zeiten wie diesen ist es für die Zuschauer, für das Publikum am allerwichtigsten an solchen Abenden, einfach mal abzuschalten, den Alltag hinter sich zu lassen. Helene Fischer Pressekonferenz Köln

"Show voll magischer Momente": Mit Cirque du Soleil auf Tour

In Sachen Terminen lässt sich Helene Fischer bei ihrer Rausch-Live-Tour nicht lumpen. Ganze 70 Konzerte will die Sängerin in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben.



Dafür kooperiert sie einmal mehr mit dem aus Kanada stammenden Artistik- und Theaterkunst-Unternehmen Cirque du Soleil, das sie bereits bei ihrer Tour im Jahr 2017 unterstützt hatte. Atemberaubende Artistik-Einlagen dürften damit gesetzt sein.



Den Veranstaltern zufolge können sich die Konzertbesucher auf Fischers größte Hits, auf Songs ihres neuen Albums "Rausch" und "eine neue fantastische Show voll magischer Momente" freuen.

Auch bei ihrem Konzert in München beeindruckte Helene Fischer mit artistischen Einlagen. Bildrechte: IMAGO / Chris Emil Janßen

In welchen Städten gibt Helene Fischer Konzerte?