Helene Fischer live zu erleben - für ihre Fans ist das ein ganz besonderes Erlebnis. In diesem Jahr hatten sie in Deutschland dafür nur eine einzige Gelegenheit. Am 20. August spielte Helene Fischer in München vor 130.000 Fans - und stellte damit einen neuen Rekord auf.



Im kommenden Jahr will die Sängerin nach Corona- und Babypause nun wieder auf Tour gehen. Ihrem Publikum soll das eine Auszeit vom aktuell nicht ganz einfachen Alltag bescheren.