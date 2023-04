Durch Helene Fischers Verletzung fielen drei Konzerte in Bremen sowie sechs in Köln zunächst ins Wasser. Sie sollen aber im Mai, August und September nachgeholt werden. "Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit", heißt es vom Tournee-Veranstalter. Die genauen Termine gab die Sängerin bereits auf ihrer Instagramseite bekannt.



Viele Fans freuten sich über die raschen Ersatztermine, doch einige äußerten auch Unmut: Denn die Auftritte in Köln fallen in die Ferien- und Urlaubszeit, einige Fans kommentierten, dass sie bereits andere Pläne hätten.