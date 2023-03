Manchmal seien "höhere Mächte am Werk", so Fischer. "Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben (...)." Fischer weiter: "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen."

Nachholtermine in Bremen seien jetzt vom 10. bis 12. Mai, in Köln vom 25. August bis 2. September geplant. "Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit", heißt es vom Tournee-Veranstalter.

Neuer Start für die Tour mit 71 Konzerten soll nun am 11. April in Hamburg sein. Insgesamt werden 700.000 Fans bei den Shows erwartet. Zuletzt war Fischer im Jahr 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans.