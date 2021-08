Neuer Song, neues Video: "Vamos a Marte"

In dem neuen Song heißt es:

Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache. Du spürst, was ich sage. Du liest meinen Körper - keine Wörter können beschreiben, was ich mit dir fühle. Helen Fischer "Vamos a Marte"

Im aufwändig prodzierten Videoclip zum neuen Song ist Fischer in wechselnden Outfits singend und tanzend zu sehen. Mal im bauchfreien Glitzertop, mal in hautengen Lack-Leggings. Die Kulisse sieht zum Teil nach Weltallserie aus - immerhin geht es um eine Reise zum Mars. Fonsi wird bei einer Partyszene in einer Bar und an der Seite seiner Duettpartnerin gezeigt.

Beendet ihre Schaffenspause im Duett mit Luis Fonsi: Helene Fischer. Bildrechte: picture alliance/dpa/Universal Music

Luis Fonsi - weltweiter Erfolg mit "Despacito"

Dass der neue Song ein Hit wird, zeichnet sich bereits wenige Stunden nach seiner Veröffentlichung in den YouTube-Kommentaren ab. Und das ist nicht weiter verwunderlich. Mit Luis Fonsi hat sich Helene Fischer einen Duett-Partner an die Seite geholt, der über eine ebenso treue Fan-Base verfügt wie sie selbst.



Mit "Despacito" ist ihm im Jahr 2017 der Megahit schlechthin gelungen - und zwar weltweit. In mehr als 30 Ländern erreichte Fonsi die Top Ten, 22 Mal sogar Platz eins - unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Spanien hielt sich "Despacito" ganze 25 Wochen an der Spitze der Single-Charts. Ein bis dato ungebrochener Rekord.

Brillierten bereits zur ECHO-Verleihung 2018 im Duett: Helene Fischer und Luis Fonsi. Bildrechte: dpa

Will Helene Fischer jetzt international durchstarten?