Ist Helene Fischer bereits verlobt?

Folgt auf die Baby-News die Hochzeit? Wie BILD aus Helene Fischers Umfeld exklusiv erfahren haben will, sollen die Sängerin und ihr Partner Thomas Seitel bereits verlobt sein. Der Tänzer und Luftakrobat soll seiner Liebsten den Antrag auf den Malediven gemacht haben - ganz romantisch bei Kerzenschein. Was ist dran an den Gerüchten?