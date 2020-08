Keine Auftritte vor Autos

Nun aber doch die leichte Rolle rückwärts. "Die nächsten zwei, drei Jahre wird das erst mal so vor sich hindümpeln. Ich habe mich aber entschlossen, Solo-Konzerte zu machen." Die Begründung: Er wolle live vor Menschen auftreten und müsse einfach spielen. "Denn die Leute müssen ja ein bisschen was vom Leben haben - und ich auch". Nur vor Autos will Schneider definitiv nicht spielen, da bleibt er seiner Linie treu.

Eine Alternative zu Live-Auftritten sieht Schneider ohnehin nicht in seinem Leben. Er habe immer darauf hingearbeitet, auf der Bühne zu stehen und wolle dies bis zum Ende auch machen. "Ich hätte gar keine andere Idee", so Schneider im Hinblick auf seinen 65. Geburtstag am 30. August. Auch an Rente denkt er nicht. "Nee, muss ja Miete zahlen".

An Rente denkt Helge Schneider noch nicht. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

Mehr als fünfzig Auftritte geplant

Eine Rückkehr zu früheren Konzerten sieht der Entertainer indes noch lange nicht: "Diese Nähe, die Jazz-Musik mit sich bringt, wenn man in einem kleinen Club oder irgendwo auf engstem Raum spielt: Das ist vorbei, für lange, lange Zeit."