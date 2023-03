"Es ist wunderbar, wie es ist." Mit diesem Satz beschreibt Herbert Grönemeyer seine Gefühle als später Vater in der österreichischen Radiosendung "Frühstück bei mir".

Man ist genau so naiv und freudig wie früher. Die Freude über meine Kinder ist ungebremst, in welchem Alter sie sich auch befinden.

Auf die Frage der Moderatorin Claudia Stöckl, ob er sich jemals beim Gedanken ertappe, wie lange er sein jüngstes Kind noch begleiten könne, antwortet der Sänger: "Es ist generell die Frage: Wie lange werde ich den Weg noch gehen können? Ich habe ja erlebt, wie begrenzt das Leben sein kann, insofern mache ich mir darüber keine Illusionen. Ich bin jemand, der für den Tag kämpft, an dem er lebt. Viel weiter denke ich nicht." Auf jeden Fall fühlt sich Herbert Grönemeyer mit 66 Jahren sehr fit. Er macht viel Sport, denn er trainiert gerade für seine anstehende Tournee, wie er den Hörern erzählt.

Seine erste Frau Anna Henkel-Grönemeyer war 1998 im Alter von 45 Jahren an den Folgen einer Brustkrebs­erkrankung gestorben. Aus der Beziehung stammen die Kinder Felix und Marie, die 1987 und 1989 zur Welt kamen. Nach dem Tod seiner Frau blieb der Musiker eine Zeit lang Single, bis er seine jetzige Frau Josefine Cox kennenlernte. Die beiden heirateten heimlich im Mai 2016. Über die Hochzeit sprach Herbert Grönemeyer erst 2018 - auch in der österreichischen Radiosendung wie jetzt auch.

Der schönste Moment mit seinem Kind sei, wenn er es anschaue und merke, was sich da "für eine unfassbare Person entwickelt". Auf die Frage, ob er sein Kind auch in den Schlaf singt, lacht der Sänger und scherzt: "Das weiß ich nicht, ich bin oft unterwegs in meinem Leben."