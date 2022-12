Schlager, Pop, Hip-Hop, deutsche oder internationale Künstler? In den Offiziellen Deutschen Jahrescharts ist alles vertreten. Manche Platzierungen kommen wenig überraschend, andere hingegen schon. Aber wer lieferte den Soundtrack des Jahres?

Ausgerechnet ein Hard-Rock-Album schaffte es ganz an die Spitze: Rammstein haben sich mit "Zeit" den Spitzenplatz für das beliebteste Album in Deutschland gesichert. Spannend: Auch Platz zwei geht mit Helene Fischer nach Deutschland. Drei weitere deutsche Alben schafften es in die Top 10, unter anderem das Tote Hosen-Jubiläums-Album "Alles aus Liebe". Somit liegen deutschsprachige Musiker im Ranking weit vor internationalen Größen wie Harry Styles oder Taylor Swift.



Dass Letztere unter den Top fünf ist, verwundert kaum. Mit ihrem Album "Midnights" räumte sie unter anderem bei den MTV Europe Music Awards sämtliche Preise ab.



Ebenfalls wenig überraschend unter den Spitzenplätzen: Abba mit "Voyage". Immerhin sorgte die schwedische Band für DAS Comeback des Jahres.