Fußballer Max Kruse hat mit seinem Heiratsantrag vor laufender TV-Kamera den emotionalen Höhepunkt eines olympischen Kraftakts der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien geliefert. "Schatz, ich liebe dich und ich frage dich, ob du meine Frau werden willst", schickte der 33-Jährige nach dem mühevollen 3:2 (2:1) am ARD-Mikrofon einen ganz besonderen Gruß in die Heimat an seine Freundin Dilara Mardine.