"We did it", jubelte Jennifer Lopez nach ihrer Blitzhochzeit am 17. Juli in einer Online-Nachricht an ihre Fans. In einer kleinen Wedding Chapel in Las Vegas hatte sie ihrem Wieder-Lebensgefährten Ben Affleck das Jawort gegeben. Vor gut 20 Jahren waren die beiden Stars schon einmal miteinander verlobt gewesen, doch dann platzte die Hochzeit.



Jetzt sei ihr langgehegter Wunsch endlich in Erfüllung gegangen, schrieb Lopez. Sie seien beide so dankbar für ihre Liebe und für die "wunderbare Familie mit fünf tollen Kindern".