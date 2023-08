Die Traumfabrik steht still: Seit Mai streiken Hollywoods Autoren, am 14. Juli legten auch die Mitglieder der Gewerkschaft der Schauspieler ihre Arbeit nieder - mit Folgen. Film- und Seriendrehs wurden unterbrochen, Premieren verlassen, Interviews gestrichen. Einen derartigen Doppel-Streik hat es in der amerikanischen Filmindustrie seit den 1960er-Jahren nicht mehr gegeben - als Marilyn Monroe lebte und Ronald Reagan Vorsitzender der Schauspielergewerkschaft war.



Und das hat Folgen - auch für Film- und Serien-Fans in Deutschland.



BRISANT erklärt die Forderungen und Hintergründe im FAQ.