"Dies ist ein Tag, von dem keiner von Hughs Freunden dachte, dass er jemals kommen würde", zitiert die Boulevardzeitung "The Sun" eine Quelle aus Grants Bekanntenkreis: Hugh Grant hat seiner schwedischen Freundin Anna Eberstein (39) in kleinem Kreise in London das "Ja"-Wort gegeben. Eigentlich ein kleines Wunder, galt der Schauspieler - bekannt aus Liebesfilmen wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und "Notting Hill", bislang als ewiger Junggeselle.