Das Theaterhaus Jena hat den Hundekot-Angriff des Choreografen Marco Goecke als Ausgangspunkt für ein neues Stück genommen. Und das heißt passenderweise: "Die Hundekot-Attacke". Inhaltlich geht es um ein Stück im Stück: Ein Trupp Schauspieler nutzt besagte Hundekot-Attacke als Grundlage für eine Theater-Inszenierung. Noch während der Proben bekommen die Schauspieler Angst davor, sich mit dem Vorhaben in Teufelsküche zu bringen. Darüber geraten sie untereinander in Streit.

Es war der Aufreger des noch jungen Jahres 2023. Weil er sich an der Kritik einer Kulturjournalistin an einer seiner Choreografien störte, lauerte Marco Goecke der Frau bei einer Premiere auf - und beschmierte sie mit Hundekot.



Seit dem unrühmlichen Vorfall hat der mittlerweile gefeuerte Balettdirektor Hausverbot in seiner ehemaligen Wirkungsstätte, der Staatsoper Hannover. Selbst an den Proben zur Wiederaufnahme seiner Stücke darf er nicht teilnehmen.