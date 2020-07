Kein Instahram-Profil, kaum Statements

Doch in einem sind sich die Prinzen Andrew und Harry sowie Meghan (Markle) einig: im Schweigen. Auf einen neuen Instagram-Account haben die beiden Exil-Royals bislang verzichtet. Ein Video zu Sohn Archies erstem Geburtstag am 6. Mai ist auf dem Instagram-Kanal der Organisation "Save the Children" veröffentlicht worden. Ein Statement der Beiden zum Thema "Black lives matter" ist auf dem YouTube-Kanal von "The Queen's Commonwealth Trust" erschienen. Auch Harrys Dankesbrief an die Mitarbeiter von "The HALO Trust", in dem er sich für ihren unermüdlichen Einsatz auch während der Corona-Pandemie bedankt, findet lediglich auf der Seite der Organisation selbst statt.

Die deutsche Sicht auf den Megxit: Suppenküche statt Glamour

Während in der britischen und US-amerikanischen Presse in Sachen Harry und Meghan die Gerüchteküche brodelt, gibt sich die deutsche anlässlich des 100-tägigen Megxits unisono. Unter der Überschrift "Suppenküche statt Glamour" findet sich im Internet vielfach kopiert ein Korrespondentenbericht der Deutschen Presse-Agentur, der das Wenige zusammenfasst, was man über das neue Leben der abtrünnigen Royals weiß: ihre Arbeitseinsätze für die von Ex-Häftlingen geführte Backstube "Homeboy Industries" sowie die Organisation "Angel Food", die Essen an Bedürftige ausgibt.

Suppenküche statt Glamour: In den USA lassen sich Prinz Harry und Meghan höchstens für soziales Engagement in der Öffentlichkeit sehen. Bildrechte: dpa

Unternehmerische Tätigkeit und "Archewell"

Darüber hinaus soll Meghan "unternehmerisch" tätig sein, wie sie in einem Prozess gegen die britische Zeitung "Mail on Sunday" angegeben habe. Doch mit ihren im April verkündeten Plänen, eine gemeinnützige Organisation namens "Archewell" für soziale Projekte gründen zu wollen, scheint sie nur wenig unternehmerisches Händchen zu zeigen. Denn dazu gibt es bis jetzt nichts Neues, wie dpa auf Anfrage mitgeteilt worden ist. Vielleicht sollten sie den Namen Programm werden lassen: Denn "Archewell ist ein Name, der das antike Wort für Kraft und Handeln kombiniert", wie Meghan und Harry gegenüber dem "Telegraph" erläutert haben.

100 Tage Megxit - zu früh für eine Zwischen-Bilanz?

Ist es einfach zu früh, bereits nach 100 Tagen Megxit eine erste Bilanz ziehen zu wollen? Im kommenden Jahr wird Königin Elizabeth II. alle mit dem Paar getroffenen Vereinbarungen auf den Prüfstand stellen, u.a. den Verzicht auf die lukrative Marke "Sussex Royal" sowie die Anrede "Königliche Hoheit". Vielleicht haben Prinz Harry und seine Meghan aber auch in nur 100 Tagen genau das erreicht, was sie eigentlich wollten: ein Privatleben, über das niemand Genaues weiß. Dann wäre es an der höchsten Zeit, ihnen aufs Herzlichste zu gratulieren.