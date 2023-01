Klar denke ich über den Ruhestand nach. Aber nicht ganz so in diesem Sinne oder mit diesem Wort. Ich denke eher an Flucht. Aber wie man das hinbekommt? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.

Iggy Pop wird auf "Every Loser" von namhaften Musikern begleitet. Den Bass spielt Duff McKagan von Guns N'Roses. Am Schlagzeug sind Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und der kürzliche verstorbene Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins zu hören. Ex-Chili-Peppers-Mitglied Josh Klinghoffer spielt Gitarre. Soll heißen: Wenn Iggy Pop jemanden auf seiner Platte haben will, bekommt er ihn. Wer will dem Godfather schon widersprechen?