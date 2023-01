Ein besonders spannendes Rennen lieferten sich bei den "Golden Globes" die Schauspielerinnen Ana de Armas ("Blonde"), Cate Blanchett ("Tár") und Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once"). Alle drei treten auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in der Kategorie "Beste Darstellerin" wieder gegeneinander an.



Insider setzen vor allem auf die 60-jährige Michelle Yeoh. Ihr Gewinn wäre eine absolute Sensation, denn Yeoh ist vor allem im Action-Fach zu Hause - ein Genre, das erfahrungsgemäß nicht so viele Chancen bei den Oscars hat.

Michelle Yeoh hat dieses Jahr ihren ersten "Golden Globe" gewonnen. Ob sie auch bei den Oscars abräumen wird? Bildrechte: dpa