Für den gemeinsamen Fernsehabend in Köln haben es sich der Schauspieler Bernhard Bettermann alias Dr. Martin Stein und Schauspielerin Christina Petersen alias Krankenpflegerin Miriam Schneider auf der Couch von Familie Gebhardt gemütlich gemacht, wurden mit einem selbstgebackenen Kuchen und Ballons feierlich empfangen. Für den 57-jährigen Schauspieler steht deshalb sofort fest: So will er jetzt immer IaF schauen.

Ich möchte ab jetzt jede Folge so mit der Familie schauen. Ich werde mich hier einnisten. Mit so einer angenehmen Atmosphäre die Serie zu schauen, ist eigentlich die schönste Art.

Auch für Gewinnerin Claudia Gebhardt und ihre Kinder ist der Abend etwas ganz besonderes, denn die echten Schauspieler auf ihrer Couch sitzen zu haben und die beiden gleichzeitig im Fernsehen zu sehen, fühlt sich zwar ein kleines bisschen irreal an - aber vor allem auch schön, wie sie sagt. Weshalb sie schon seit so vielen Jahren Fan der Krankenhausserie ist und was die Serie für sie so besonders macht?