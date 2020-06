Für Millionen TV-Zuschauer geht's Dienstagabend in die Klinik. Genauer gesagt: in die Sachsenklinik - und das seit satten zweiundzwanzig Jahren. Bereits vor dem Corona-Lockdown ist dort die 900. Folge der erfolgreichsten deutschen Krankenhausserie abgedreht worden: "In aller Freundschaft"! Das Erfolgsrezept des Formats? Schauspielerin Alexa Maria Surholt, die seit der ersten Folge der Serie als gestrenge Verwaltungschefin Sarah Marquardt mit am Start ist, sieht es in der "gesuchten Nähe zum Publikum".