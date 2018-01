Julian Weigend im "Tatort: Blutschrift" Bildrechte: MDR/Hardy Spitz

Seine Fernsehkarrierere begann 1993. Die meisten Zuschauer kennen Julian Weigend seit seiner Rolle als Kommisar Thomas Hunger in "Schimanski". Auch in verschiedenen "Tatort"-Produktionen,"SOKO"-Episoden und jüngst bei "Notruf Hafenkante" und "Heldt" übernahm er Episodenrollen.



Im Kino spielte er unter anderem in den Filmen "Lammbock" (2000), der Fortsetzung "Lommbock" (2016), "Basta, Rotwein oder Totsein" oder "Tod den Hipppies, es lebe der Punk" von Oskar Roehler. Der sportliche Schauspieler, der Ski läuft, klettert und surft, lebt mit seiner Frau in Berlin. Seinen Einstand bei "In aller Freundschaft" feiert Julian Weigend übrigens am 30. Januar 2018 im Ersten.