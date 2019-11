Große Freude bei den Fans und natürlich auch bei den ehemaligen Kollegen: Jutta Kammann ist als Ingrid Rischke zu Besuch bei "In aller Freundschaft" im Ersten. Das Wiedersehen am Set der Sachsenklinik war für Jutta Kammann, als würde sie nach Hause kommen. "Alle haben mich so herzlich empfangen", sagt die Schauspielerin. "Jeder kam mit weit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Und auch im Vorfeld hat man mich immer fühlen lassen, wie sehr man sich auch innerhalb des Teams freut, wenn ich komme."