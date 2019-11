Internet-Star, Influencer, Entertainer: Riccardo Simonetti ist zwar erst 26 Jahre alt, verändert mit seinem Handeln aber die Welt. Der junge Mann wurde in diesem Jahr vom deutschen Forbes-Magazin unter die 30 einflussreichsten Menschen unter 30 Jahren gewählt. Nach einem biografischen Werk folgte nun ein Kinderbuch. "Raffi und sein pinkes Tutu" heißt sein Bilderbuch, das er in Berlin präsentierte. "Raffi und sein pinkes Tutu" ist für die ganz Kleinen gedacht. Die Erlöse spendet Riccardo Simonetti fast vollständig an die "Tribute to Bambi-Stiftung".