Schauspieler Lee Curreri, der 1980 mit Cara im Film "Fame" spielte, fand ebenfalls rührende Worte: "Ich traf Irene Cara zum ersten Mal in einem Van voller Fame-Filmdarsteller – Alan Parker nahm uns alle mit zu einem Mittagessen zum Kennenlernen, bevor die Dreharbeiten begannen", erinnerte er sich. "Sie war so unglaublich."



Für viele andere ist es dieser Film, den sie mit Cara verbinden. So schreibt ein Fan: "Ich wurde 1969 geboren und war ein Schlüsselkind in den 80ern. 'The Electric Company' und 'Fame' sind also Prüfsteine meiner Kindheit. Ihre Stimme war einzigartig und unerbittlich schön."