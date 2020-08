Happy Birthday! Schauspielerin Iris Berben feiert 70. Geburtstag

Hauptinhalt

Die Kommissarin "Rosa Roth", die Konsulin in "Die Buddenbrooks", die Grafentochter in "Die Guldenburgs", die Ulknudel in "Sketchup" und Cosima Wagner in "Der Wagner-Clan". Iris Berben hat in ihrem Leben viele Fußabdrücke hinterlassen und das nicht nur beruflich. Am Mittwoch feiert eine der wandelbarsten Schauspielerinnen des Landes ihren 70. Geburtsgag.