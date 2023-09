Der US-amerikanische Musiker Jack Sonni ist gestorben. Der Gitarrist, der in den 1980er-Jahren Mitglied der britischen Rockband "Dire Straits" war, starb am Donnerstag (31.08.) im Alter von 68 Jahren. Das gaben seine ehemaligen Bandmitglieder via "X" (ehemals Twitter) bekannt.



Zu einem Schwarz-Weiß-Foto aus guten alten Rock-Zeiten schrieben sie: "Möge Jack Sonni in Frieden ruhen:"



Die Todesursache ist noch nicht bekannt.