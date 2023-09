Jack Sonni wurde am 9. Dezember in Pennsylvania geboren. Sein musikalisches Talent zeigte sich früh: Bereits als Kind spielte er Klavier, Trompete und Gitarre. Dennoch entschied er sich nach der Highschool für ein Literaturstudium, wechselte aber schnell ans "Hartford Conservatory of Music".



Seine Rockkarriere startete er in den 1970er-Jahren in New York. Dort spielte er in diversen lokalen Bands und arbeitete in einem Laden für Musikinstrumente.



Der Big Apple sollte eine schicksalhafte Rolle in Jack Sonnis Leben spielen, denn hier lernte er 1977 David und Mark Knopfler kennen - die Gründungsmitglieder der "Dire Straits". Offiziell trat er aber erst 1984 in die Band ein.



Der Bandname bedeutet so viel wie "große Pleite" und spielt auf die finanzielle Situation der Mitglieder in der Anfangszeit der Gruppe an. Doch bald schon wendete sich das Blatt: Die Musiker erhielten schnell einen Plattenvertrag, nachdem sie 1977 eine Demokassette an die BBC schickten.