Über diese Liebesbeziehung hat ganz Deutschland lange gemunkelt! Matthias Schweighöfer und Schauspielkollegin Ruby O. Fee sind das neue Traumpaar in der deutschen Promiwelt. Noch im Januar bestätigte der zweifache Vater die Trennung von Langzeit-Freundin Ani Schromm und erwähnte im gleichen Atemzug, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Nach langem Rätselraten, um wen es sich bei der neuen Liebe handeln könnte, lässt Matthias Schweighöfer im Februar die Bombe platzen und veröffentlicht das erste offizielle Liebesfoto mit Ruby O. Fee. Seitdem lässt das Paar ihre Fangemeinde am gemeinsamen Liebesglück teilhaben und scheint über beide Ohren verliebt zu sein.

Bildrechte: imago/Future Image