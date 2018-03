Kurz vor seinem 50. Geburtstag erlebte Daniel Craig, was es heißt zu altern. Nach seinem Kurzauftritt bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen in London ätzten Medien und Fans im Internet über sein Aussehen. Die Haare ergraut, das Gesicht etwas aufgedunsen, die Haut "wächsern". Craig sei "nicht wiederzuerkennen", fand die Boulevard-Zeitung "Daily Mail". Vor seinem nächsten Einsatz als Geheimagent James Bond ist der 50-Jährige etwas außer Form. Genau das ist es allerdings, was den britischen Schauspieler an der Rolle seines Lebens am meisten stört. "Es nervt", sagte Craig 2015 in einem Interview dem Magazin "Time Out".

James Bond (Daniel Craig) und Vesper Lynd (Eva Green) kommen sich in "Casino Royal" näher. Bildrechte: dpa

Craigs Karriere begann 1992 an der Seite von Morgan Freeman und Armin Mueller-Stahl in dem Drama "Im Glanz der Sonne". Auf der Berlinale wurde er 2000 als Shooting-Star geehrt. Hierzulande war Craig damals aber vor allem als langjähriger Partner der Moderatorin und Schauspielerin Heike Makatsch in den Medien. Von 1996 bis 2004 waren die beiden ein Paar.



Einem größeren, weltweiten Publikum bekannt wurde Craig an der Seite von Angelina Jolie in "Lara Croft: Tomb Raider”, neben Tom Hanks und Paul Newman in "Road To Perdition" und als Hauptdarsteller im Thriller "Layer Cake", in dem schon etwas von seinem späteren James-Bond-Stil zu erkennen war.