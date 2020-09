Seinen "Bronko" fuhr TV-Liebling Jan Feder nicht nur beruflich im "Großstadtrevier" in seiner Rolle als Kommissar Dirk Matthies, sondern auch privat. In den letzten fünf Jahren hat Fedder aus gesundheitlichen Gründen viele Szenen in seinem Auto gedreht. Anfang Januar erlag der 64-Jährige seinem Krebsleiden.