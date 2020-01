Rückblick Schauspieler aus dem Hamburger Kiez: Jan Fedders größte Rollen

Der Schauspieler Jan Fedder ist tot. Wie die Polizei bestätigte, starb er im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Der Hamburger Ehrenkommissar war am Montagabend tot in seiner Wohnung gefunden worden. Fedder hatte seit Jahren an Krebs gelitten. Vor allem über die Serie "Großstadtrevier" war er einem breiten Publikum bekannt - und bald zu dessen Liebling avanciert.