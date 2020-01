Jetzt ist Jan Fedder noch einmal zu erleben wie er leibt und lebt. Denn das beliebte "Großstadtrevier", in dem Fedder fast 30 Jahre die Rolle des Oberkommissars Dirk Matthies spielte, geht in die 33. Staffel. Die Zuschauer erwarten 16 neue Kriminalfälle aus dem Hamburger Kiez - und in sieben davon ist auch Jan Fedder mit von der Partie. Die restlichen Drehtermine musste der bereits stark von seiner Krankheit gezeichnete Schauspieler aus gesundheitlichen Gründen absagen.



Ein Wiedersehen mit dem "Hamburger Jung" wird es in den Episoden 439 bis 441, 443 bis 445 und 447 geben. Zum letzten Mal wird Jan Fedder in der Folge "Schlüsselmomente" zu sehen sein, die voraussichtlich am 23. März ausgestrahlt wird. Darüber hinaus ist eine Würdigung Fedders innerhalb der Serie geplant. Doch wie die aussehen soll, das wird sich erst in den nächsten Wochen entscheiden.