Er war ein echter Hamburger Jung: Jan Fedder wuchs in St. Pauli auf - unweit des Hamburger Michels. Ende 2019 starb der Großstadtrevier-Schauspieler nach einem siebenjährigen Krebsleiden. Die Trauerfeier fand am 14. Januar 2020 statt, seinem 65. Geburtstag - und natürlich im Hamburger Michel.



Das hatte sich Fedder so gewünscht. In der hanseatischen Barockkirche war der Schauspieler getauft worden, später konfirmiert, über Jahre sang er im Knabenchor der Kirchgemeinde, las die Weihnachtsgeschichte - und auch seine Hochzeit mit Ehefrau Marion fand im Michel statt.



Acht Monate nach seinem Tod bekam Jan Fedder eine eigene Gedenktafel auf dem Kirchplatz. Eine Ehre, die bis dahin nur dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt zuteil worden war.