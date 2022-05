Auf den TV-Bildschirmen war Jan Hahn seit Anfang der 2000er-Jahre präsent. Umso bedeckter hielt sich der Fernsehmoderator in Sachen Privatleben. Ob seine Krebserkrankung oder die Hochzeit mit Lebensgefährtin Constance Wendrich - vieles wurde erst nach seinem Tod bekannt.

Zu gern wüsste mancher seiner Fans, wie es Jans Ehefrau Constance und seinen drei Kindern ein Jahr nach seinem Tod geht. Seine jüngste Tochter ist erst kurz danach zwei Jahre alt geworden. Doch auch seine Familie hält ihr Leben privat. Jans beide ältere Kinder aus der Beziehung mit Schauspielerin Alissa Jung sind mittlerweile erwachsen. Sohn Lenius zieht es - wie Mama und Papa - vor die Kamera. Zuletzt war er an der Seite von Tobias Moretti im ARD-Film "Louis van Beethoven" zu sehen. Seine Schwester Julina ist bislang nicht öffentlich in Erscheinung getreten.

Jan Hahns früher Tod hat Spuren hinterlassen - auch bei Schauspieler Jan Sosniok. Der hat die Krebserkrankung seines Freundes zum Anlass genommen, sich in der Sendereihe "Showtime of my Life" für die Krebsvorsorge stark zu machen. Dafür ließ er vor laufenden Kameras sogar die Hüllen fallen.