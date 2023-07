Schauspielerin, Sängerin, Mode-Ikone und Vorzeige-Französin mit britischen Wurzeln: Jane Birkin ist überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigte das französische Kulturministerium. Sie wurde in ihrem Haus in Paris tot aufgefunden, berichteten französische Medien unter Berufung auf ihr nahestehende Personen.



Eine Britin erobert Frankreich und danach die ganze Welt

Weltbekannt wurde sie für ihren französischen Charme und ihr nonchalantes Stilgefühl. Doch die Vorzeige-Französin war eigentlich Britin.



Jane Birkin wurde 1946 in London als Tochter eines Lieutenants und einer Schauspielerin geboren. Zusammen mit ihren beiden Geschwistern wuchs sie im Londoner Nobelviertel Chelsea auf.



Mit gerade einmal 17 Jahren trat sie in die Fußstapfen ihrer Mutter und spielte ihre erste Rolle im Haymarket Theatre in London. Ihren Durchbruch schaffte sie 1966 in der Rolle eines Nacktmodels in Michelangelo Antonionis Kultstreifen "Blow Up", der 1967 bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme erhielt.



Der Streifen erwies sich als schicksalhaft, denn durch in kam sie gewissermaßen nach Frankreich. Nur ein Jahr später spielte sie an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon im Filmklassiker "Swimmingpool".



In einem Interview sagte Jane Birkin einmal:

Alles, was mir Spaß machte, passierte erst nach meinem Umzug nach Frankreich. Auch deshalb habe ich Paris in über 50 Jahren nicht den Rücken gekehrt. Jane Birkin

Skandalöse Liebe: Jane Birkin und Serge Gainsbourg

1968 lernte Jane Birkin den 18 Jahre älteren französischen Chanson-Sänger Serge Gainsbourg am Filmset zum Musikstreifen "Clover" kennen und lieben. Und das, obwohl sie den Erfolgskomponisten zunächst "horrible" findet, wie sie später in Interviews immer wieder erzählt. Doch das ist bald vergessen, beiden führten eine öffentliche Glitzer-Liaison. Er, der erfolgreiche Sänger, sie seine jüngere Muse.

Jane Birkin und Serge Gainsbourg - Glamour-Paar der späten 1960er- und 70er-Jahre. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Drei Jahre nach ihrem Kennenlernen bekamen die beiden die gemeinsame Tochter Charlotte Lucy Gainsbourg, die heute als Schauspielerin und Sängerin vor allem in Frankreich bekannt ist.



Geheiratet haben die beiden nie. 1980, nach 13 Jahren turbulenter Beziehung voller Eifersucht, Alkohol, Kunst und Liebe, trennt sich Jane Birkin von Serge Gainsbourg. Als Gründe für die Trennung gab sie in Interviews meist seine extreme Eifersucht und Alkoholexzesse an.



Ihre Beziehung wird allerdings in die Geschichte eingehen. Dafür sorgte ein ganz besonderer Song:

"Je t'aime ... moi non plus": Jane Birkin auf der Schwarzen Liste