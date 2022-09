Bewundernswert: Ihr Engagement setzt die Schauspielerin auch in dunklen Stunden fort. Zum Beispiel möchte Jane Fonda ihre Aktivitäten im Kampf gegen den Klimawandel weiterverfolgen. Sie wolle nicht zulassen, "dass der Krebs mich davon abhält, alles zu tun, was ich kann".

Prominente Wegbegleiter und Fans feiern Jane Fonda für ihre Offenheit und ihr Stärke. Naomi Campbell bewundert, wie engagiert und tatkräftig Jane weitermacht: "Anmutige Königin. Jane Fonda, danke, dass du auch diese schwierige Zeit mit uns teilst. Es ist so wichtig, eine positive Einstellung zu haben! Und die hast du! Meine Gedanken und Gebete sind bei dir." Lily Collins schließt sich an und schreibt: "Wie wunderschön du das gesagt hast! Du bist so stark!" Auch für Diane Keaton ist Jane ein Vorbild: "Wir lieben dich, Jane. Du bist meine Heldin. Du bist ein Krieger. Mein ganzes Leben lang war ich voller Ehrfurcht vor allem, was du tust."